У Трампа хотіли втягнути Україну у "політизоване" розслідування - Кент

Оточення президента США Дональда Трампа намагалося втягнути Україну у вибіркове розслідування проти його політичних опонентів на виборах, а також скомпрометувати чесних дипломатів, які запроваджували належні двосторонні відносини з Києвом.

Про це заявив під час слухань у середу в Палаті представників США заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати не повинні просити інші країни, щоби вони були задіяні у вибіркових й політизованих розслідуваннях чи судових переслідуваннях, спрямованих проти опонентів правлячої (у США - ред.) сили, тому що такі вибіркові дії підривають верховенство право - незалежно від країни", - заявив Кент.

Він підкреслив, що в разі виявлення будь-якої кримінальної активності розслідуванням щодо американських громадян повинні займатися правоохоронні органи США.

"Якщо ми вважаємо, що злочинне діяння відбувалося за кордоном, що порушує американське законодавство, ми маємо інституційні механізми для вирішення цього питання, у тому числі через Міністерство юстиції та агентів ФБР, призначених на посади за кордоном з метою нагляду, або ж через договірні механізми, такі як Договір про взаємну правову допомогу", - заявив представник Держдепартаменту США.

Водночас американський дипломат вкрай негативно висловився щодо спроб оточення президента Трампа усунути тодішнього посла США в Україні Марі Йованович. Як заявив Кент, впродовж періоду з 2018 по 2019 рр. він все більше переконувався у спробах Руді Джуліані та його соратників – Лева Парнаса й Ігоря Фрумана - "облити брудом" посла Марі Йованович.

"Було несподівано й сумно спостерігати за деякими американцями – в тому числі тими, хто поєднав зусилля з корумпованими українцями – у гонитві за приватними інтересами, які атакували відданих державних службовців, що сприяють інтересам США в Україні", - наголосив Кент.

При цьому він висловив переконання, що ці нападки "підірвали національні інтереси США й України, а також завдали шкоди нашим критично важливим двостороннім відносинам".

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 13 листопада, в Палаті представників США розпочалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Сполучених Штатів Трампа.