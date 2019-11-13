У Трампа хотіли втягнути Україну у

У Трампа хотіли втягнути Україну у "політизоване" розслідування - Кент

Укрінформ
Оточення президента США Дональда Трампа намагалося втягнути Україну у вибіркове розслідування проти його політичних опонентів на виборах, а також скомпрометувати чесних дипломатів, які запроваджували належні двосторонні відносини з Києвом.

Про це заявив під час слухань у середу в Палаті представників США заступник помічника державного секретаря США Джордж Кент, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сполучені Штати не повинні просити інші країни, щоби вони були задіяні у вибіркових й політизованих розслідуваннях чи судових переслідуваннях, спрямованих проти опонентів правлячої (у США - ред.) сили, тому що такі вибіркові дії підривають верховенство право - незалежно від країни", - заявив Кент.

Він підкреслив, що в разі виявлення будь-якої кримінальної активності розслідуванням щодо американських громадян повинні займатися правоохоронні органи США.

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"Якщо ми вважаємо, що злочинне діяння відбувалося за кордоном, що порушує американське законодавство, ми маємо інституційні механізми для вирішення цього питання, у тому числі через Міністерство юстиції та агентів ФБР, призначених на посади за кордоном з метою нагляду, або ж через договірні механізми, такі як Договір про взаємну правову допомогу", - заявив представник Держдепартаменту США.

Водночас американський дипломат вкрай негативно висловився щодо спроб оточення президента Трампа усунути тодішнього посла США в Україні Марі Йованович. Як заявив Кент, впродовж періоду з 2018 по 2019 рр. він все більше переконувався у спробах Руді Джуліані та його соратників – Лева Парнаса й Ігоря Фрумана - "облити брудом" посла Марі Йованович.

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"Було несподівано й сумно спостерігати за деякими американцями – в тому числі тими, хто поєднав зусилля з корумпованими українцями – у гонитві за приватними інтересами, які атакували відданих державних службовців, що сприяють інтересам США в Україні", - наголосив Кент.

При цьому він висловив переконання, що ці нападки "підірвали національні інтереси США й України, а також завдали шкоди нашим критично важливим двостороннім відносинам".

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 13 листопада, в Палаті представників США розпочалися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Сполучених Штатів Трампа.

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