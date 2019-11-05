Трамп заявив, що не знає Йованович
Про це Трамп заявив перед від'їздом на передвиборний мітинг в штат Кентуккі, повідомляє The Hill.
"Я насправді не знаю її... Але якщо подивитися на стенограми, президент України теж не був її прихильником. Я маю на увазі, що він точно не хвалив її", - сказав Трамп, маючи на увазі слова Зеленського в телефонній розмові 25 липня.
Відповідно до оприлюдненої Білим домом стенограми, в ході цієї розмови Зеленський заявив Трампу, що ставлення Йованович до нього було “далеко не найкращим”, оскільки вона “захоплювалася” попереднім президентом України і “була на його боці”.
“Я впевнений, що вона (Йованович — ред.) дуже чудова жінка. Я просто небагато знаю про неї”, - додав Трамп.
Як повідомлялося, 4 листопада Палата представників США оприлюднила перші дві стенограми з закритих слухань, що пройшли минулого місяця в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа. Як наголошується в заяві глав трьох комітетів нижньої палати Конгресу, оприлюднені стенограми свідчень Йованович і ексрадника держсекретаря США Майкла Маккінлі підтвердили намагання Трампа використати зовнішньополітичний вплив США на свою користь.
Крім того, Йованович заявила, що була шокована словами Трампа про неї під час скандальної телефонної розмови з Володимиром Зеленським. "Я була шокована. Я не очікувала, що президент Трамп... говоритиме з іноземним колегою про мене чи будь-кого іншого в такому тоні”, - зазначила Йованович, відповідаючи на прохання комісії розповісти про свої враження від стенограми розмови Президентів США і України.
Зокрема, Трамп під час розмови із Зеленським заявив, що “від неї (Йованович — ред.) не можна було очікувати нічого хорошого, і люди, з якими вона мала справу в Україні, такі ж погані”.