Трамп заявив, що не знає Йованович

Американський лідер Дональд Трамп сказав, що не знає експосла США в Україні Марі Йованович, яку він усунув з посади.

Про це Трамп заявив перед від'їздом на передвиборний мітинг в штат Кентуккі, повідомляє The Hill.

"Я насправді не знаю її... Але якщо подивитися на стенограми, президент України теж не був її прихильником. Я маю на увазі, що він точно не хвалив її", - сказав Трамп, маючи на увазі слова Зеленського в телефонній розмові 25 липня.

Відповідно до оприлюдненої Білим домом стенограми, в ході цієї розмови Зеленський заявив Трампу, що ставлення Йованович до нього було “далеко не найкращим”, оскільки вона “захоплювалася” попереднім президентом України і “була на його боці”.

“Я впевнений, що вона (Йованович — ред.) дуже чудова жінка. Я просто небагато знаю про неї”, - додав Трамп.

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Як повідомлялося, 4 листопада Палата представників США оприлюднила перші дві стенограми з закритих слухань, що пройшли минулого місяця в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа. Як наголошується в заяві глав трьох комітетів нижньої палати Конгресу, оприлюднені стенограми свідчень Йованович і ексрадника держсекретаря США Майкла Маккінлі підтвердили намагання Трампа використати зовнішньополітичний вплив США на свою користь.

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Крім того, Йованович заявила, що була шокована словами Трампа про неї під час скандальної телефонної розмови з Володимиром Зеленським. "Я була шокована. Я не очікувала, що президент Трамп... говоритиме з іноземним колегою про мене чи будь-кого іншого в такому тоні”, - зазначила Йованович, відповідаючи на прохання комісії розповісти про свої враження від стенограми розмови Президентів США і України.

Зокрема, Трамп під час розмови із Зеленським заявив, що “від неї (Йованович — ред.) не можна було очікувати нічого хорошого, і люди, з якими вона мала справу в Україні, такі ж погані”.