Йованович шокована тоном Трампа в розмові з Зеленським

«Я була шокована. Я не очікувала, що президент Трамп... буде говорити з іноземним колегою про мене чи будь-кого іншого в такому тоні», - зазначила Йованович, відповідаючи на прохання комісії розповісти про свої враження від стенограми розмови Президентів США та України.

Зокрема, Трамп під час розмови з Зеленським критикував Йованович, сказавши, що «від неї не можна було очікувати нічого доброго, і люди, з якими вона мала справу в Україні, такі ж погані».

Йованович також сказала, що не розуміє значення слів Трампа про те, що вона «повинна пройти все це», проте досі відчуває занепокоєння з цього приводу, відчуваючи загрозу в свою адресу.

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Як повідомлялося, 4 листопада, Палата представників США оприлюднила перші дві стенограми з закритих слухань, що відбулися минулого місяця в контексті розслідування щодо імпічменту президента Трампа. Як наголошується в заяві глав трьох комітетів нижньої палати Конгресу, оприлюднені стенограми свідчень Йованович та екс-радника держсекретаря США Майкла Маккінлі підтвердили наругу з боку президента над зовнішньою політикою США.