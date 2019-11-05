Йованович розповіла про зустріч Авакова з Джуліані

“Він (Аваков — ред.) вважав небезпечним те, що Україна, яка з початку незалежності всі ці роки мала двопартійну підтримку як від демократів, так і від республіканців, почала би залучатися до політики США, внутрішньої політики США, і це було би небезпечним для України”, - сказала Йованович.

За її словами, Аваков поділився з нею своїми застереженнями після того як провів розмову з адвокатом президента США Рудольфом Джуліані, коли перебував із візитом у Сполучених Штатах.

Раніше Палата представників США оприлюднила перші дві стенограми із закритих слухань, що пройшли минулого місяця в контексті розслідування з імпічменту президента Дональда Трампа.

Як повідомляв Укрінформ, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі минулого тижня заявила, що демократична більшість планує вже цього місяця перейти до фази публічних слухань у контексті розслідування з імпічменту президента США.