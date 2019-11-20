Сондленд підтвердив, що говорив телефоном із Трампом з ресторану в Києві

Посол США при ЄС Гордон Сондленд підтвердив, з ресторану у Києві розмовляв телефоном із президентом Дональдом Трампом, зокрема, щодо готовності української сторони провести розслідування щодо компанії Burisma.

Про це він сказав під час публічних слухань у Палаті представників, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Телефонна розмова тривала п'ять хвилин. Я пам’ятаю, що це було в ресторані в Києві, і, без сумніву, ця розмова стосувалася розслідування", - сказав Сондленд.

Він зауважив, що інші свідки – тимчасово повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та дипломат Девід Голмс – поділилися своїми згадками про цю телефонну розмову. "Загалом, я не маю жодних підстав для сумніву щодо їхніх свідчень", - зауважив дипломат.

Водночас, Сондленд зауважив, що президент Трамп згадав про розслідування в Україні проти компанії Burisma, і, за його словами, було би дивним, якби глава Білого дому не спитав про це.

"Зважаючи на вимогу пана Джуліані (адвоката Трампа - ред.), щоби президент Зеленський зробив публічну заяву про (початок – ред.) розслідування, я знав, що тема розслідування важлива для президента Трампа. Ми не обговорювали жодної секретної інформації", - наголосив Сондленд.

Посол США при ЄС підкреслив, що не пригадує, щоби під час цієї розмови згадував ім'я колишнього віцепрезидента Джо Байдена або його сина Гантера.

Як відомо, минулого тижня Вільям Тейлор вперше розповів про телефонну розмову Сондленда з президентом Трампом із київського ресторану після його зустрічі з радником Зеленського Андрієм Єрмаком. При цьому Тейлор посилався на працівника посольства Девіда Голмса, який супроводжував тоді посла США при ЄС.

Пізніше Голмс зазначив, що Сондленд розповів йому, що Трамп піклується про "великі речі" щодо України, в тому числі про "розслідування проти Байдена", яке просував особистий адвокат президента Руді Джуліані. Це спілкування відбулося 26 липня, на наступний день після скандальної телефонної розмови президентів України і США.

Фото: flickr.com/AmCham_EU