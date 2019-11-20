Зеленський мав лише оголосити про розслідування Burisma, а не проводити його - Сондленд

Зеленський мав лише оголосити про розслідування Burisma, а не проводити його - Сондленд

Укрінформ
Посол США при ЄС Гордон Сондленд заявив, що, на його розуміння, Білий дім хотів від Президента Володимира Зеленського насамперед публічної заяви про початок розслідування проти компанії Burisma, якого хотів Трамп, і це не означало вимог до України щодо проведення розслідування.

Про це американський високопоставлений дипломат заявив у середу, під час публічних слухань у Палаті представників, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Він (Президент Зеленський – ред.) мав оголосити про розслідування. Він насправді не повинен був його проводити, як я це зрозумів", - зауважив Сондленд.

За його словами, він дійшов такого висновку після розмови з адвокатом глави Білого дому Руді Джуліані, який докладав зусиль щодо тиску на Україну у зв'язку з цим розслідуванням.

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Водночас, посол США при ЄС підкреслив, що не пов'язував слідство проти компанії Burisma з можливим переслідуванням Джо Байдена як головного конкурента Дональда Трампа на президентських виборах в США.

Як повідомляв Укрінформ, на публічних слуханнях у Палаті представників в контексті розслідування щодо імпічменту президента Сполучених Штатів у середу посол Сондленд підтвердив свою телефонну розмову з ресторану в Києві з Дональдом Трампом 26 липня, під час якої підтвердив готовність української сторони проводити розслідування, якого прагнув президент США.

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