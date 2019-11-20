Сондленд у Конгресі: Багато хто у керівництві США знав про тиск на Україну

Наміри президента Дональда Трампа щодо тиску на Україну з метою початку розслідування проти компанії Burisma, пов'язаної з сином Байдена, знало велике коло високопоставлених осіб – від віцепрезидента й глави адміністрації до держсекретаря США й міністра енергетики.

Це підтвердив у середу під час слухань з імпічменту президента США посол США при ЄС Гордон Сондленд, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Усі були в курсі. Це не було секретом", - розповів Сондленд про наміри Білого дому змусити Україну оголосити про початок розслідування проти головного політичного конкурента Трампа, Джо Байдена.

Зокрема, посол зазначив, що він та інші чиновники, які працювали по Україні, були змушені працювати з особистим адвокатом президента Руді Джуліані, який просував розслідування за прямою вказівкою Дональда Трампа. У цьому контексті сам глава Білого дому довіряв "порадам" свого адвоката й вказував іншим чиновникам "говорити з Руді" щодо політики відносно України.

Крім того, Сондленд зазначив, що на початку вересня спілкувався з віцепрезидентом Майком Пенсом й висловлював йому свої занепокоєння про те, що призупинення оборонної підтримки для України пов'язувалося з вимогою почати розслідування, якого прагнув глава Білого дому. Однак в офісі віцепрезидента одразу заявили, що Пенс "ніколи не мав розмови з Гордоном Сондлендом щодо розслідування проти Байденів".

Щоправда Сондленд на нинішньому етапі намагається побудувати свій захист на тому, що тоді він не усвідомлював, що розслідування проти компанії Burisma пов'язувалось з переслідуванням політичного опонента діючого президента.

Сондленд також зазначив, що в.о. глави адміністрації Білого дому Мік Малвані, державний секретар Майлк Помпео і міністр енергетики Рік Перрі знали про існування так званого "quid pro quo" й тиску на Україну з вимогою відкрити розслідування. Крім того, як зауважив Сондленд, він говорив про це і з радником з питань національної безпеки США Джоном Болтоном.

Як повідомлялося, у середу в Палаті представників проходять публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Трампа за участі посла США при ЄС Гордона Сондленда. Він вважається одним із "трьох аміго", які забезпечували тіньові зусилля Білого дому на українському напрямі.