Болтон скаржиться, що Білий дім заблокував йому доступ до Twitter

Колишній помічник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон поскаржився, що Білий дім заблокував йому доступ до Twitter, але Болтону вдалося його розблокувати.

Про це він написав сам на "розблокованій" сторінці у Twitter.

"Радий повернутися в Twitter через більш як два місяці. Для передісторії будьте зі мною…", - зазначив Болтон.

"Ми вже звільнили акаунт Twitter, який раніше був несправедливо заблокований після моєї відставки з посади радника з питань національної безпеки. Далі буде…" - написав він за три години.

Ще через три години з’явилося таке пояснення: "Кажучи прямо: з моменту відставки з посади радника з питань національної безпеки, Білий дім відмовився повернути мені доступ до мого особистого акаунту в Twitter. Зі страху, що я можу щось сказати? Тих, хто гадав, що сховався, мені шкода розчаровувати!"

"Якщо зовсім відверто, — написав далі Болтон, — Білий дім не повертав мені доступ до акаунту в Twitter. Дякую Twitter за дотримання стандартів спільноти та справедливе повернення мені контролю над моїм акаунтом".