Ексрадниця Трампа пояснила, чому Джуліані назвали "гранатою"

Колишня радниця президента США з питань Росії Фіона Гілл пояснила, що мав на увазі Джон Болтон, коли назвав Рудольфа Джуліані "гранатою, яка підірве нас усіх".

Про це Гілл розповіла на слуханнях у справі імпічменту Трампа, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Те, що Болтон мав на увазі, було для мене дуже зрозумілим у контексті всіх цих заяв, з якими пан Джуліані виступив публічно - що розслідування (проти Байденів – ред.), якого він домагався, що історії, які він поширював та наратив, який він використовував, призведуть до неочікуваних наслідків", - зазначила Гілл.

Вона також підтвердила, що вислів Болтона був частиною його реакції на заяви особистого адвоката президента Трампа про посла США в Україні Йованович.

"Це було в контексті наших з Болтоном розмов стосовно того, що сталося з послом Йованович", - пояснила колишня радниця президента США.

Як повідомляв Укрінформ, Болтон ще до телефонної розмови Трампа й Зеленського був украй стурбований планами натиснути на Україну, якими здебільшого опікувався особистий адвокат президента США Джуліані.

Болтон сказав у розмові з Гілл, що "Джуліані – це ручна граната, яка підірве всіх". При цьому згадувався факт, що Руді Джуліані працював з в.о. глави адміністрації Трампа Міком Малвані над "шахрайською операцію з правовими наслідками" для Білого дому.

Як повідомляв Укрінформ, Фіона Гілл свідчила у четвер на публічних слуханнях у Палаті представників у справі імпічменту президента США Трампа.