Слухання з імпічменту: у Конгресі дає свідчення ексрадниця Трампа

Законодавці в Палаті представників США 21 листопада викликали на публічні слухання по справі імпічменту президента США ексрадницю Трампа по Росії Фіону Гілл та представника Посольства США в Україні Девіда Голмса.

Свідки вже прибули до Конгресу й починають відповідати на запитання членів Конгресу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За попередніми очікуваннями, Фіона Гілл має розповісти про зусилля Росії – а не України, як наголошував на цьому Трамп – із втручання у президентські вибори в Сполучених Штатах. Крім того, ексрадниця Трампа розкаже про загрози повторних спроб Кремля змінити хід виборчої кампанії наступного року в Сполучених Штатах.

Слухання Девіда Голмса не планувалися раніше. Це саме той чиновник, який був з послом США при ЄС Гордоном Сондлендом під час його телефонної розмови з президентом Трампом з київського ресторану. Він уже виступав на закритих слуханнях минулого тижня. Очевидно, конгресмени сьогодні розпитають подробиці його свідчень після того, як напередодні в Палаті представників виступив сам посол Сондленд.

Як повідомляв Укрінформ, у нижній палаті Конгресу США проходять публічні слухання в розслідуванні з імпічменту глави Білого дому на рівні профільних комітетів. Після цього Палата представників має сформулювати звинувачення з імпічменту й проголосувати їх у повному складі. Очікується, що цей процес триватиме до Різдва. Далі справа буде передана на розгляд Сенату Сполучених Штатів.