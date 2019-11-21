Ексрадниця Трампа назвала вигадкою РФ "втручання України в американські вибори"

Колишня радниця президента США з питань Росії Фіона Гілл закликала Конгрес не поширювати наратив про начебто "втручання України" у вибори в США, назвавши це вигадками російських спецслужб.

Про це вона заявила в четвер під час слухань у Палаті представників щодо справи імпічменту президента США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Це вигаданий наратив, який створюють і поширюють російські спецслужби. Прикра правда полягає в тому, що Росія й була тією іноземною силою, що систематично нападала на наші демократичні інститути в 2016 році. Це публічний висновок наших спецслужб, підтверджений у звітах обох партій Конгресу", - наголосила ексрадниця Трампа.

Як заявила Гілл, у Конгресі США продовжують мати місце спроби захисників Трампа легалізувати зовсім протилежну історію про те, що Україна, а не Росія, є противником, який атакував демократію США в 2016 році. "Ці вигадки приносять шкоду, навіть якщо використовуються в чисто внутрішньополітичних цілях", - наголосила Гілл.

Вона підкреслила, що навіть якщо деякі основні деталі російського впливу залишаються засекреченими, вплив "успішної кампанії" Росії в 2016 році залишається очевидним і сьогодні.

"Мета президента Путіна й російських спецслужб полягає в протистоянні зовнішньополітичним зусиллям США в Україні, де Москва хоче поновити своє політичне панування. Я кажу це як реаліст", - наголосила колишня радниця президента США.

Як повідомлялося, деякі члени Конгресу США з-поміж Республіканської партії з метою захисту президента Трампа в розслідуванні з імпічменту продовжують поширювати "теорію змови" про начебто втручання України в попередні вибори президента США.