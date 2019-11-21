РФ уже намагається втрутитися у американські вибори - ексрадниця Трампа

Колишня радниця президента Дональда Трампа, яка входила до складу Ради національної безпеки США, Фіона Гілл, попередила американський Конгрес про нові зусилля Росії із втручання в президентські вибори в Сполучених Штатах.

Про це вона заявила під час слухань у четвер в нижній палаті Конгресу США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Прямо зараз російські спецслужби та їхні ставленики намагаються повторити своє втручання, тепер у вибори 2020 року", - заявила колишня ексрадниця Трампа.

Вона додала, що час спливає, і вже його залишилось замало для того, щоби зупинити росіян.

"Якщо президент або хтось інший перешкоджає чи підриває національну безпеку Сполучених Штатів для того, щоби далі просувати свої внутрішні політичні й особисті інтереси, це варто вашої уваги як ніколи. Але ми не повинні дозволяти внутрішній політиці заважати нам захищатися від іноземних сил, які справді бажають заподіяти нам шкоди", - наголосила Гілл.

У цьому зв'язку вона закликала законодавців, які захищають Трампа, не поширювати неправду у власних політичних цілях, що відповідає інтересам Росії.

Як повідомляв Укрінформ, Фіона Гілл свідчить у четвер на публічних слуханнях у Палаті представників у справі імпічменту президента США Трампа.