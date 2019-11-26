Трамп продовжує захищати Джуліані, який фігурує у справі тиску на Україну

Президент США Дональд Трамп продовжує похвально висловлюватися на адресу свого ексадвоката Руді Джуліані, який, згідно з розслідуванням щодо імпічменту президента, відігравав ключову роль у примушенні України почати розслідування проти родини Джо Байдена.

Про це президент США заявив під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті в понеділок, коли приймав прем'єр-міністра Болгарії, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Руді – чудова людина", - підкреслив глава Білого дому, додавши, що Джуліані є "найкращим борцем з криміналом і корупцією".

Трамп також висловив переконання, що нинішні звинувачення проти Джуліані зрештою виявляться "несправедливими".

Глава Білого дому висловився на захист свого колишнього персонального адвоката, який є фігурою в кримінальній справі, порушеній прокуратурою Нью-Йорка, а також у розслідуванні з імпічменту президента, яке проводиться в нижній палаті американського Конгресу.

Нагадаємо: як підтвердили численні свідки на слуханнях у Палаті представників, Джуліані, який не вважається державним службовцем, був куратором тіньового каналу кабінету Трампа в українському питанні.

Зокрема, Джуліані пов'язують із зусиллями Білого дому натиснути на Україну з метою відкриття справи проти родини Джо Байдена, який є основним суперником Дональда Трампа на майбутніх виборах президента США.