Коболєв готовий свідчити у Нью-Йорку в справі Джуліані - ЗМІ

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв готовий свідчити у розслідуванні, яке проводить США, щодо бізнесових відносин особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані.

Про це Коболєв заявив у інтерв’ю Time.

"Дуже ймовірно, що мене запросять для надання показань у цій справі", - сказав він виданню, посилаючись на своїх адвокатів та контакти у США.

Федеральні прокурори у Нью-Йорку, нагадує Time, розслідують діяльність Джуліані на предмет порушення ним законодавства про фінансування виборчих кампаній та незаконного лобіювання. Розслідування пов’язане зі справою проти двох соратників Джуліані – Ігоря Фрумана та Льва Парнаса, яким минулого місяця висунули підозру щодо порушення законів про фінансування виборчих кампаній.

Показання Коболєва можуть пролити світло на нещодавні заяви керівників енергетичних відомств США та України про те, що Парнас і Фруман намагалися використати свої зв’язки з Джуліані та адміністрацією Трампа для заміни керівництва Нафтогазу, яке чинило опір їхнім спробам укласти вигідну для них угоду в Україні.

На запитання, чи готовий керівник Нафтогазу надати прокурорам інформацію про Джуліані або про Парнаса й Фрумана, він відповів: "І те, й друге. Усе пов’язано".

Водночас Коболєв відмовився коментувати що саме він планує розповісти про Джуліані чи двох його соратників.

"Я б не хотів випереджати мої показання", - сказав він Time.

Свідчення Коболєва доповнять показання, які дав голова дивізіону "Газ" у НАК "Нафтогаз України" Андрій Фаворов у Нью-Йорку в четвер.

Коболєв перервав своє інтерв’ю, яке давав у своєму офісі в Києві, зазначивши, що хоче уточнити у свого колеги Фаворова як пройшла його зустріч з федеральними слідчими.

Після розмови голова Нафтогазу продовжив: "Він (Фаворов — ред.) закінчив учора. Сказав, що це був дуже незвичайний досвід… Що він ніколи не проходив такі допити. Я також чув, що ці хлопці – прокурори південного округу – дуже жорсткі. Вони одні з найкращих у Штатах".

Раніше повідомлялося, що федеральні прокурори в Нью-Йорку виявили осіб, пов’язаних з Нафтогазом, у рамках розслідування справи Джуліані. Адвокат Фаворова в США підтвердив, що його клієнт добровільно планує зустрітися зі слідчими. Про спроби співробітників Джуліані поставити нове керівництво в Нафтогазі, нагадує Time, стало відомо у жовтні 2019 року.