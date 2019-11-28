Трамп переконує, що не відряджав Джуліані до України - ЗМІ

Дональд Трамп заявив, що не віддавав розпоряджень своєму особистому адвокату Руді Джуліані їздити до України й виступати там від імені президента США.

Про це глава Білого дому заявив в одному з недавніх інтерв'ю, повідомляє телеканал ABC News.

"Президент Дональд Трамп заявив, що не вказував своєму адвокатові Руді Джуліані, аби той їхав до України від його імені – попри те, що раніше він (Трамп – ред.) говорив Президенту України, що той повинен поговорити з Джуліані",- зазначається в повідомленні.

Як уточнюється, розмова відбулася під час радіоінтерв'ю з главою Білого дому напередодні. На запитання, чи віддавав він розпорядження Джуліані вирушити до України, Трамп зазначив: "Ні, я не відряджав його, але він вояка, Руді – вояка".

Крім того, господар Білого дому зробив ще одну спробу дистанціюватися від Джуліані, заявивши, що той як адвокат надає юридичні послуги не тільки президентові: мовляв, у нього багато клієнтів.

Трамп також висловив переконання, що Джуліані "роками вирішував справи в Україні". Водночас глава Білого дому зазначив, що його адвокат – добра й чесна людина, "великий борець зі злочинністю й корупцією".

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Як повідомляв Укрінформ, роль особистого адвоката Трампа як куратора тіньової політики Білого дому щодо України була одним з основних предметів на слуханнях в Конгресі цього місяця в контексті розслідування з імпічменту. Зараз процес розслідування перебуває на етапі оформлення звітів, які будуть надіслані ближчими днями в юридичний комітет Палати представників.

Фото: The White House