Держдеп оприлюднив майже 100 сторінок документів про відносини з Україною

Державний департамент США оприлюднив майже 100 сторінок документів, які стосуються відносин з Україною, у відповідь на позов наглядової групи American Oversight.

Про це інформує портал American Oversight.

Як сказано в поясненні до оприлюднених матеріалів, серед них - електронні листи, що «підтверджують численні контакти у травні 2019 року держсекретаря Помпео та адвоката Трампа Джуліані».

«Ми бачимо, чому Майк Помпео відмовився надавати цю інформацію Конгресові. Бо це письмові докази того, що Джуліані звертався до держсекретаря, аби сприяти брудній кампанії проти посла США (Марі Йованович - ред.)». - зазначив у поясненні виконавчий директор American Oversight Остін Еверс.

У наглядовій групі зазначають, що це лише перша порція документів, і «в адміністрації немає жодних юридичних підстав, аби приховувати їх від Конгресу».

«Це переконливо доводить, що адміністрація перешкоджає правосуддю», - наголошують в American Oversight.

Документи, зокрема, свідчать про телефонну розмову Руді Джуліані та Майка Помпео 26 березня 2019 року. E-mail від 28 березня містить список запланованих дзвінків до Помпео, зокрема від Джуліані на 29 березня, та від члена Палати представників Девіна Нуньєса – на 1 квітня (як повідомлялося, Нуньєнс нібито зустрічався з колишнім генпрокурором України Віктором Шокіним для пошуку компромату на Байдена).

Серед документів - і лист шести колишніх послів США в Україні, зокрема й Білла Тейлора, до Державного департаменту, у якому висловлюється стурбованість з приводу атак на Марі Йованович. 12 квітня члени Палати представників Стені Гоєр та Еліот Енгель надіслали листа Помпео, у якому також висловили стурбованість ситуацією з переслідуванням Йованович.

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Як повідомляв Укрінформ, Йованович була відкликана з Києва у травні цього року – на два місяці раніше запланованого терміну. На слуханнях у Палаті представників вона повідомила, що президент США Дональд Трамп особисто вимагав від Держдепу її звільнення та «розгорнув кампанію» проти неї.