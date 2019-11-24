Процес імпічменту не змінив ставлення США до України - представник Держдепу
Про це власному кореспонденту Укрінформу в Вашингтоні заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.
"США продовжують стояти разом з Україною з такою ж твердою рішучістю, як і раніше. Американська підтримка України є двосторонньою – як з боку демократів, так і республіканців – у Палаті представників і в Сенаті, а також на рівні Конгресу й адміністрації США. Нічого не змінилося", - наголосив представник Державного департаменту.
Він також підкреслив, що обсяг підтримки України у військовій, економічній сферах та на напрямі розбудови демократії постійно збільшується, що стало тенденцією з 2014 року.
"Наша політика підтримки України, протистояння російській агресії, реформування українських інституцій, економіки, боротьби з корупцією так само не змінилася", - підкреслив Кент.
Він погодився, що в Вашингтоні зараз відбувається політична драма, але знову наголосив, що "політика США не змінилася й підтримка продовжується".
Нагадаємо, в Палаті представників США проходять слухання в процесі розслідування щодо імпічменту. Демократи звинувачують Білий дім у спробах втягнути Україну в наступні вибори американського президента.