Процес імпічменту не змінив ставлення США до України - представник Держдепу

Слухання у справі імпічменту Трампа, де українське питання перебуває в центрі уваги, не вплинули на потужну підтримку України з боку Сполучених Штатів.

Про це власному кореспонденту Укрінформу в Вашингтоні заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

"США продовжують стояти разом з Україною з такою ж твердою рішучістю, як і раніше. Американська підтримка України є двосторонньою – як з боку демократів, так і республіканців – у Палаті представників і в Сенаті, а також на рівні Конгресу й адміністрації США. Нічого не змінилося", - наголосив представник Державного департаменту.

Він також підкреслив, що обсяг підтримки України у військовій, економічній сферах та на напрямі розбудови демократії постійно збільшується, що стало тенденцією з 2014 року.

"Наша політика підтримки України, протистояння російській агресії, реформування українських інституцій, економіки, боротьби з корупцією так само не змінилася", - підкреслив Кент.

Він погодився, що в Вашингтоні зараз відбувається політична драма, але знову наголосив, що "політика США не змінилася й підтримка продовжується".

Нагадаємо, в Палаті представників США проходять слухання в процесі розслідування щодо імпічменту. Демократи звинувачують Білий дім у спробах втягнути Україну в наступні вибори американського президента.