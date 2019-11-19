Йованович була не проти залишитися послом в Україні - заступник Помпео

Експосол США в Україні Марі Йованович добре виконувала свої обов'язки та була не проти продовжити свою дипломатичну місію в Україні.

Про це заявив заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Гейл під час дачі свідчень комітетам Конгресу США в межах розслідування справи про імпічмент Трампа.

"Я відчував, що вона робить дуже гарно свою роботу, тому я запитав її, чи не хоче вона затриматися на посаді довше. Вона сказала, що має подумати про це. Вона звернулася до мене згодом та сказала, що готова залишитися на довше", - сказав Гейл.

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Він також зазначив, що передав слова Йованович голові Європейського бюро адміністрації Білого дому, щоб там прийняли рішення щодо цього питання.

Як повідомлялося, Йованович була відкликана з Києва у травні цього року – на 2 місяці раніше запланованого терміну. На слуханнях в Палаті представників вона повідомила, що президент США Дональд Трамп особисто вимагав від Держдепу США її звільнення та "розгорнув кампанію" проти неї.