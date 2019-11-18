Помпео задоволений роботою Йованович і Тейлора в Україні

Державний секретар США Майк Помпео висловив позитивну оцінку щодо роботи послів в Україні Марі Йованович та Вільяма (Білла) Тейлора, які, за його словами, просували "належну" політику Сполучених Штатів на українському напрямі.

Про це він заявив у понеділок, під час пресконференції в Державному департаменті США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Потрібно лише врахувати простий факт, що саме Білл Тейлор замінив посла Йованович, і кожний з них рухався в напрямку належної політики щодо України, про що я радий говорити і пишаюся тим, що зробила нинішня адміністрація для України", - зауважив держсекретар США.

Він також підкреслив, що команда Трампа "виправила серйозні невдачі політики адміністрації Обами щодо України". У цьому зв'язку він зауважив, що попередній уряд США "створив реальний ризик для життя людей в Україні та дозволив Володимиру Путіну захопити Крим й розгорнути бойові дії на Донбасі".

Помпео також наголосив, що за правління Обами українцям надсилалися лише ковдри та нелетальне обладнання.

"Я пишаюся тим, що зробили ми. Політика президента Трампа реалізовувалася Державним департаментом послідовно", - зазначив держсекретар США.

Відповідаючи на запитання, чому він не вступився за посла Йованович, коли особистий адвокат Трампа домагався її звільнення, Помпео зазначив, що завжди намагається зміцнити дипломатію і "дуже пишається командою".