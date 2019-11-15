Адміністрація Трампа "зламала" український напрям американської політики — Йованович

Колишня посол США в Україні Марі Йованович заявила, що адміністрація Дональда Тармпа, яка встановлює зовнішньополітичні "тіньові канали" та здійснює нападки на дипломатів, призвела до деградації американської дипслужби та "зламу" українського напряму політики США.

Про це вона заявила під час відкритих слухань у Палаті представників, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Зовнішньополітична служба за кілька минулих років зазнала деградації, оскільки неспроможність керівництва Державного департаменту протистояти зовнішнім і корумпованим інтересам вочевидь призвела до зламу нашої політики на українському напрямі", - наголосила Йованович.

У цьому зв'язку вона звернула увагу на зусилля кабінету Трампа задіяти "тіньовий канал" зовнішньої політики з Україною під керівництвом особистого адвоката Руді Джуліані, а також безпідставні атаки Білого дому проти неї.

За її словами, це призводить до кризи в Державному департаменті. Вона наголосила, що офіцери старшої й середньої ланки в Держдепі "думають над невизначеним майбутнім і йдуть" з відомства.

"Як наша система може вийти з ладу? Ось так, як іноземні й корумповані інтереси можуть маніпулювати нашим урядом", - заявила колишня глава посольства США в Україні, додавши, що це "грає на руку" автократам, таким як президент Росії Путін.

Як повідомляв Укрінформ, 15 листопада в Палаті представників проходять публічні слухання з Марі Йованович, яка свідчить у справі імпічменту президента США.