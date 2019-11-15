Йованович заявляє, що після оприлюднення розмови Трампа й Зеленського відчула загрозу

Експосол США в Україні Марі Йованович не турбувалася про свою безпеку, коли перебувала в Києві, однак відчула справжню загрозу, коли прочитала стенограму скандальної розмови Президентів України і США від 25 липня.

Про це вона заявила під час слухань у пятницю в Палаті представників США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я була шокована й спустошена тим, що могла бути так охарактеризована у телефонній розмові глав двох держав, у якій президент Трамп сказав іншому світовому лідеру, що я працювала погано, і що мені доведеться мати деякі наслідки", - зауважила Йованович.

Вона також сказала, що сказана американським президентом фраза про наслідки "лунала недобре, як загроза".

Водночас, за словами Йованович, коли їй ще на посаді в Києві повідомили, що вона має поїхати з України, це було сформульовано як занепокоєння щодо її фізичної безпеки. Тоді вона заперечувала це, але після оприлюднення стенограми погодилася.

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Як повідомляв Укрінформ, скандальну стенограму розмови президентів України і США від 25 липня Білий дім оприлюднив наприкінці вересня. У ній, зокрема Володимир Зеленський зауважив, що ставлення посла Йованович до нього "було далеко не найкращим, оскільки вона захоплювалася попереднім президентом та була на його боці". У відповідь Дональд Трамп зазначив, що їй "доведеться пройти через дещо".

15 листопада відбуваються другі публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента Трампа в нижній палаті Конгресу США.