Трамп запевняє, що не погрожував Йованович, а скористався "свободою слова"

У відповідь на звинувачення в залякуванні Марі Йованович, яка свідчила у Конгресі у справі імпічменту, Дональд Трамп заявив, що має право на свободу слова.

Про це він сказав перед журналістами в Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я маю право говорити. Я маю право на свободу слова - так само, як інші люди", - заявив американський президент.

Трамп також зазначив, що не вважає "погрозою" своє висловлювання на адресу Марі Йованович у Twitter, яке він розмістив під час її виступу в Палаті представників. "Я взагалі так не думаю", - зауважив глава Білого дому.

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Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю голова комітету з питань розвідки Палати представників Адам Шифф заявив, що остання негативна заява Трампа на адресу експосла США в Україні Марі Йованович розглядатиметься як тиск на свідка.

В оприлюдненій стенограмі розмови президентів США й України від 25 липня Володимир Зеленський зауважив, що ставлення посла Марі Йованович до нього "було далеко не найкращим, оскільки вона захоплювалася попереднім президентом та була на його боці". У відповідь Дональд Трамп зазначив, що їй "доведеться пройти через дещо".

Йованович заявила, що розцінює це як погрозу з боку президента США.

Фото: The White House