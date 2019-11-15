Демократи розцінили твіт Трампа проти Йованович як ”залякування свідка"

Глава Розвідувального комітету конгресмен Адам Шифф заявив, що остання негативна заява Трампа на адресу експосла США в Україні Марі Йованович, яка виступає на слуханнях з імпічменту президента, розглядатиметься як тиск на свідка.

Про це законодавець заявив безпосередньо під час слухань у відповідь на твітер-повідомлення Дональда Трампа, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Де б не була Марі Йованович, всюди справи стають поганими. Вона почала в Сомалі, і як там пішли справи? Потім перенесемося до України, де новий український президент негативно висловився про неї у моїй другій телефонній розмові з ним. Президент має абсолютне право призначати послів", - наголосив глава Білого дому.

У цьому зв'язку під час слухань голова комітету Адам Шифф зазначив, що така позиція президента США може розцінюватися слідством як залякування свідка.

"Пані посол, ви проявили сміливість, щоби виступити зі свідченнями сьогодні. І це попри те, що Білий дім й Держдепартамент стримували вас. Це попри той факт, що, як ви свідчили раніше, президент явно погрожував вам, як видно зі стенограми цієї телефонної розмови, й тепер президент – у реальному часі – атакує вас. Як ви вважаєте, який вплив це має на інших свідків, які готові виступити та викрити протиправні дії? "- запитав конгресмен-демократ.

"Це дуже залякує. Я не маю повноважень характеризувати те, що намагається зробити президент, але думаю щодо впливу – це спроба залякати", - зауважила Йованович.

Водночас вона спростувала твердження Трампа, зауваживши, що в Сомалі США достойно представляли свою політику, а Україна за час її каденції просунулася далеко вперед з реформами, в тому числі антикорупційними.

Як повідомляв Укрінформ, в оприлюдненій стенограмі розмови президентів США й України від 25 липня Володимир Зеленський поскаржився на посла Йованович, що вона далеко не найкраще ставиться до нього. Трамп пообіцяв, що їй "доведеться пройти через дещо". Сама Йованович заявила, що розцінює це як погрозу з боку президента США.