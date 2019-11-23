У Конгресі США розкажуть про роль Шокіна у пошуку компромату на Байдена — CNN

Партнер особистого адвоката президента США Лев Парнас розповість на публічних слуханнях у справі імпічменту президента Дональда Трампа про зустріч конгресмена-республіканця Девіна Нуньєса з колишнім генпрокурором України Віктором Шокіним.

Про це заявив адвокат Парнаса - Джозеф Бонді, повідомляє CNN.

«Його клієнт (Лев Парнас - ред.) готовий розповісти Конгресу про зустрічі між головним республіканцем в Комітеті з розвідки Палати представників і колишнім українським прокурором, які відбулися минулого року у Відні для обговорення пошуків компромату на Джо Байдена», - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката, колишній український генпрокурор розповідав Парнасу про зустріч минулого року у Відні з депутатом Девіном Нуньєсом.

«Нуньєс сказав Шокіну про термінову необхідність почати розслідування у справі Burisma, Джо і Хантера Байдена і будь-якого передбачуваного українського втручання у вибори 2016 року», - сказав Бонді.

Як зазначає видання, немає ніяких доказів того, що Байдени діяли неналежним чином. Також немає доказів на підтримку теорії змови про те, що Україна працювала з демократами, щоб втрутитися у вибори США 2016 року. Однак всі перераховані вище твердження є ключовими пунктами публічного захисту президента США, висунутого Нуньєсом і іншими республіканцями під час слухань щодо імпічменту в цьому місяці.

Як повідомляв Укрінформ, у нижній палаті Конгресу США проходять публічні слухання в розслідуванні щодо імпічменту глави Білого дому Дональда Трампа на рівні профільних комітетів. Після цього Палата представників повинна сформулювати звинувачення щодо імпічменту і проголосувати їх в повному складі. Очікується, що цей процес буде тривати до Різдва. Далі справу буде передано на розгляд Сенату Сполучених Штатів.