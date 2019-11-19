Люди Трампа тиснули на Зеленського ще до скандальної телефонної розмови – ЗМІ

Ряд чиновників адміністрації США ще в травні дізналися про те, що люди Трампа, насамперед, Руді Джуліані та його партнери, тиснули на президента Зеленського, спонукаючи його запустити розслідування проти Байденів в Україні.

Про це розповіла ексрадниця глави Білого дому Фіона Гілл під час закритих слухань у Конгресі, повідомляє у понеділок телеканал CNN.

"Під час останніх свідчень перед Конгресом вона зазначила, що дізналася про цей тиск від американського бізнесмена й ексчиновника адміністрації Обами, який зустрічався з командою Зеленського 7 травня", - зазначає телеканал.

Таким чином, колишня радниця Трампа підірвала позицію захисту президентської команди про те, що українська сторона не відчувала жодного тиску щодо проведення розслідування, спрямованого проти головного конкурента Трампа на виборах – Джо Байдена.

За словами Гілл, американський бізнесмен і ексчиновник, який був ідентифікований як Амос Хохштейн, через кілька тижнів після зустрічі з новим українським керівництвом, 22 травня, розповів їй, що українська сторона стурбована тиском з боку США. За його словами, цей тиск виходив від особистого адвоката Трампа, Руді Джуліані, а також його одіозних партнерів Лева Парнаса та Ігоря Фрумана.

Гілл також зазначила, що про це вона одразу розповіла своєму безпосередньому керівнику, на той час раднику з питань національної безпеки Джону Болтону, а також тимчасово повіреному у справах США в Україні Біллу Тейлору.

Крім того, ексрадниця Трампа засвідчила, що в травні вона чула подібні занепокоєння щодо тиску Джуліані на українське керівництво від експосла США в Україні Марі Йованович, а також в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філа Рікера.

"Свідчення Гілл ілюструють, що чиновники в США знали про те, що українську сторону схиляють до проведення розслідування проти політичних конкурентів Трампа задовго до телефонної розмови від 25 липня між президентами двох країн", - зауважує CNN.