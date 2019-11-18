Трамп заявив, що розгляне можливість свідчити у Конгресі

Президент Дональд Трамп розгляне можливість з'явитися на слуханнях щодо імпічменту.

Про це президент Трамп написав у понеділок у Twitter після того, як спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала його дати свідчення у Конгресі.

"Вона також сказала, що я можу зробити це письмово. Хоч я не зробив нічого протизаконного ... мені подобається ця ідея, і я, щоби знову сфокусувати увагу Конгресу, ретельно обміркую це!" - написав глава Білого дому.

Водночас, він укотре агресивно висловився про демократів, назвавши їх "божевільними" та "неробами", обізвав саму Пелосі та написав, що вона, начебто, скоро піде з посади.

Крім того, Трамп навмисно перекрутив назву телепрограми "Face The Nation" ("Постань перед нацією") на каналі CBS, де вийшло інтерв'ю з Пелосі з критикою проти президента, на "Deface The Nation" ("Спотвори націю").

В інтерв'ю телеканалу CBS, що вийшло вихідними, Ненсі Пелосі закликала Трампа прийти до Конгресу й дати свідчення у контексті розслідування щодо його імпічменту. Вона, зокрема, зазначила, що президент має висловлювати свою незгоду не у соцмережі, а у комітеті шляхом надання свідчень під присягою.