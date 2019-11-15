Перші публічні слухання з імпічменту подивилися 13,8 млн американців
Про це повідомило в четвер медіа-агентство Nielsen.
"За оцінками, 13,8 млн людей спостерігали за свідченнями американських дипломатів Білла Тейлора й Джорджа Кента на перших публічних слуханнях розслідування з імпічменту президента Дональда Трампа у Вашингтоні", - йдеться в повідомленні.
При цьому зазначається, що трансляція відбувалася через мережу інтернет, крім того 10 телеканалів передавали зображення в прямому ефірі з 10-ї ранку до 16-ї години середи, коли проходили слухання.
За оцінками агентства, кількість глядачів перевищила середні показники для подібних подій. При цьому, не враховувалася можлива кількість людей, які стежили за трансляцією в інших країнах.
Нагадаємо: демократи в Палаті представників США у середу розпочали етап публічних слухань в контексті розслідування з імпічменту президента. У п'ятницю заплановані свідчення експосла США в Україні Марі Йованович.
Наступного тижня законодавці планують заслухати ще вісім колишніх і нинішніх представників адміністрації США.