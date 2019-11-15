Перші публічні слухання з імпічменту подивилися 13,8 млн американців

Трансляція перших публічних слухань розслідування з імпічменту президента США зібрала чималу аудиторію попри робочий час, яка оцінюється лише в Сполучених Штатах на рівні 13,8 млн глядачів.

Про це повідомило в четвер медіа-агентство Nielsen.

"За оцінками, 13,8 млн людей спостерігали за свідченнями американських дипломатів Білла Тейлора й Джорджа Кента на перших публічних слуханнях розслідування з імпічменту президента Дональда Трампа у Вашингтоні", - йдеться в повідомленні.

При цьому зазначається, що трансляція відбувалася через мережу інтернет, крім того 10 телеканалів передавали зображення в прямому ефірі з 10-ї ранку до 16-ї години середи, коли проходили слухання.

За оцінками агентства, кількість глядачів перевищила середні показники для подібних подій. При цьому, не враховувалася можлива кількість людей, які стежили за трансляцією в інших країнах.

Нагадаємо: демократи в Палаті представників США у середу розпочали етап публічних слухань в контексті розслідування з імпічменту президента. У п'ятницю заплановані свідчення експосла США в Україні Марі Йованович.

Наступного тижня законодавці планують заслухати ще вісім колишніх і нинішніх представників адміністрації США.