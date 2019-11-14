“Це найбільше шахрайство в історії”: Трамп звернувся до американців щодо імпічменту

Президент США Дональд Трамп записав відеозвернення до американців на тлі публічних слухань у Конгресі США щодо розслідування в рамках імпічменту.

Його опублікував Білий дім у Twitter.

"Те, що зараз відбувається, це найбільше шахрайство в історії американської політики. Демократи хочуть забрати вашу зброю, ваше медичне страхування, нівелювати ваші голоси на виборах, забрати вашу свободу, суддів, яких ви підтримуєте, — вони хочуть забрати все", - заявив Трамп, ймовірно маючи на увазі протистояння із демократами щодо важливих для своїх виборців питань.

"They're trying to stop me, because I'm fighting for you. And I'll never let that happen." — President @realDonaldTrump pic.twitter.com/ch0N1SWShe — The White House (@WhiteHouse) 13 листопада 2019 р.

"Ми не можемо допустити цього ніколи. Ми боремося за те, щоб осушити вашингтонське болото (подолати корупцію – ред.), і саме це я зараз роблю. Тепер ви бачите, чому нам це необхідно зробити", - наголосив американський лідер.

За його словами, нині на кону ціла країна.

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"Все дуже просто: вони намагаються зупинити мене, бо я борюсь за вас, і я ніколи цього не допущу", - сказав Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, у середу, 13 листопада, в Палаті представників США відбулися перші публічні слухання в контексті розслідування з імпічменту президента США Трампа.