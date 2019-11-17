Трамп вступився за конкурента, якого образили у КНДР: Байден — не "скажений собака"

Президент США Дональд Трамп прокоментував висловлювання офіційного інформаційного агентства КНДР, яке образило його конкурента на виборах Джо Байдена.

Про це він написав у Twitter.

Коментуючи твіт телеведучого Грема Леджера про те, що КНДР вважає віцепрезидента Джо Байдена «скаженим собакою», якого слід «забити до смерті палицею», Трамп заступився за Байдена.

«Віцепрезидент Джо Байден може бути сонним та дуже повільним, але він не «скажений собака». Він насправді дещо кращий за це, але я єдиний, хто може завести вас туди, де вам належить бути. Вам слід діяти швидко, виконуйте угоду. До зустрічі!», - звернувся Трамп до керівництва Північної Кореї.

Як повідомлялося, офіційне інформаційне агентство Північній Кореї KCNA назвало кандидата у президенти США від демократів Джо Байдена «скаженим собакою», якого необхідно «забити до смерті». Це не вперше, коли КНДР засуджує Байдена. У травні північнокорейські ЗМІ називали його «несповна розуму» та «дурнем з низьким IQ» після того, як Байден назвав лідера КНДР Кім Чен Ина «диктатором» та «тираном».

Фото: The White House