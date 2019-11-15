Трамп заявив, що переможе Байдена на виборах без допомоги України

Президент США Дональд Трамп заявив, що не потребує допомоги України для перемоги на президентських виборах у 2020 році.

Про це Трамп сказав під час мітингу в штаті Луїзіана, що транслював канал Fox News.

"Чи потрібна нам допомога (України - ред.), щоб перемогти сонного Джо Байдена? Я так не думаю!", - заявив Трамп, коментуючи зроблену напередодні заяву міністра закордонних справ України Вадима Пристайка про те, що посол США в ЄС Сондленд не пов'язував затримку військової допомоги Україні та проведення розслідування справи щодо компанії Burisma Holdings, де працював син Джо Байдена.

Трамп зазначив, що зачитує публіці слова Пристайка, оскільки ЗМІ "не люблять висвітлювати такі історії", посилаючись на фейкові новини, боротися з якими "ще складніше, ніж з демократами".

Він також розповів, що історія про імпічмент тільки додала рейтинг Республіканської партії, через що республіканці тепер просять його зберегти процедуру імпічменту, ініційовану демократами.

Палата представників Конгресу США у вересні ініціювала розслідування щодо імпічменту Трампа. Законодавці дорікають йому в тиску на Україну з метою отримання особистої політичної вигоди на наступних президентських виборах.

У середу, 13 листопада, почався етап публічних слухань в контексті розслідування імпічменту президента. У п'ятницю заплановані свідчення експосла США в Україні Марі Йованович.

Фото: The White House