У КНДР Байдена назвали "скаженим псом", якого треба "забити до смерті"

У Північній Кореї назвали кандидата в президенти США від демократів Джо Байдена "скаженим псом", якого необхідно "забити до смерті".

Про це повідомляє AFP з посиланням на офіційне інформаційне агентство країни KCNA.

"Скажені собаки, такі як Байден, можуть нашкодити багатьом людям, якщо їм дозволять бігти. Їх необхідно забивати палицею до смерті. Це буде корисно і для США", - йдеться у повідомленні.

14 листопада у KCNA заявили, що Байден "наважився посягати на гідність верховного керівництва КНДР". Окрім того офіційне інформагентство КНДР зазначило, що у Байдена спостерігається "ознака останньої стадії деменції", і йому "схоже, пора попрощатися з життям".

Як підкреслює AFP, поки що не ясно що саме викликало такий гнів у Пхеньяні, проте справа може бути в нещодавно опублікованому відеоролику кампанії Байдена, в якому зовнішня політика Трампа засуджується наступними словами: "диктаторів і тиранів хвалять, наших союзників відтискують". У момент, коли голос за кадром вимовляє слово "тиран", на відео з'являється фотографія президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, які потискують руки на саміті США-КНДР у Сінгапурі торік.

Це не вперше, коли КНДР засуджує Байдена. У травні північнокорейські ЗМІ називали його "несповна розуму" і "дурнем з низьким IQ" після того, як Байден назвав лідера країни Кім Чен Ина "диктатором" і "тираном".