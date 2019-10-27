КНДР назвала дату "кінця дружби" Дональда Трампа і Кім Чен Ина

США припустяться помилки, якщо проігнорують крайній термін для переговорів з Північною Кореєю про денуклеаризацію.

Про це заявив високопоставлений представник КНДР Кім Ен Чхоля, пише DW.

Зазначається, що Пхеньян встановив в якості цього терміну кінець 2019 року.

За словами Кім Ен Чхоля, тоді ж завершаться і "тісні особисті стосунки" президента США Дональда Трампа з головою Держради КНДР Кім Чен Ином, якщо Вашингтон не прийме необхідні заходи.