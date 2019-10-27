КНДР назвала дату "кінця дружби" Дональда Трампа і Кім Чен Ина
Укрінформ
США припустяться помилки, якщо проігнорують крайній термін для переговорів з Північною Кореєю про денуклеаризацію.
Про це заявив високопоставлений представник КНДР Кім Ен Чхоля, пише DW.
Зазначається, що Пхеньян встановив в якості цього терміну кінець 2019 року.
За словами Кім Ен Чхоля, тоді ж завершаться і "тісні особисті стосунки" президента США Дональда Трампа з головою Держради КНДР Кім Чен Ином, якщо Вашингтон не прийме необхідні заходи.
У квітні 2018 року керівництво КНДР оголосило про припинення ядерних випробувань і міжконтинентальних ракет. На першій зустрічі президента США і північнокорейського лідера 12 червня 2018 року в Сінгапурі був підписаний спільний документ, який зобов'язує КНДР до повної денуклеаризації, але не містить конкретних кроків по досягненню цієї мети.