Кім Чен Ин наказав демонтувати південнокорейські об'єкти на горі Кімгансан

Лідер КНДР Кім Чен Ин відвідав курортну зону Кімгансан і наказав прибрати всі об'єкти, побудовані Південною Кореєю.

Про це повідомляє ЦТАК.

Відзначається, що в ході візиту Кім Чен Ин оглянув об'єкти, які побудувала південнокорейська сторона.

"Він доручив прибрати всі негарні об'єкти південної сторони за погодженням з відповідним підрозділом південної сторони і побудувати нові сучасні об'єкти обслуговування по-своєму, щоб вони добре поєднувалися з природними пейзажами гори Кімгансан", - йдеться в повідомленні.

"Гора Кімгансан - це наша земля, завойована ціною крові, і навіть скеля і дерево на ній асоціюються з нашим суверенітетом і гідністю", - цитує його агентство.

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Тури на гору Кімгансан розпочаті в 1998 році на тлі потепління міжкорейських відносин, але були припинені в 2008 році після того, як південнокорейську туристку застрелилив охоронець з КНДР.

Тури на гору розглядалися як один з міжкорейських спільних проектів, разом з нині непрацюючим промисловому парком Кесон.