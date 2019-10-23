Кім Чен Ин наказав демонтувати південнокорейські об'єкти на горі Кімгансан
Про це повідомляє ЦТАК.
Відзначається, що в ході візиту Кім Чен Ин оглянув об'єкти, які побудувала південнокорейська сторона.
"Він доручив прибрати всі негарні об'єкти південної сторони за погодженням з відповідним підрозділом південної сторони і побудувати нові сучасні об'єкти обслуговування по-своєму, щоб вони добре поєднувалися з природними пейзажами гори Кімгансан", - йдеться в повідомленні.
"Гора Кімгансан - це наша земля, завойована ціною крові, і навіть скеля і дерево на ній асоціюються з нашим суверенітетом і гідністю", - цитує його агентство.
Тури на гору Кімгансан розпочаті в 1998 році на тлі потепління міжкорейських відносин, але були припинені в 2008 році після того, як південнокорейську туристку застрелилив охоронець з КНДР.
Тури на гору розглядалися як один з міжкорейських спільних проектів, разом з нині непрацюючим промисловому парком Кесон.