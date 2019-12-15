Джуліані оприлюднив матеріали, зібрані в Україні

Рудольф Джуліані оприлюднив результати свого розслідування стосовно імпічменту Трампа, які, за його словами, показують, що президент США «нічого поганого не зробив».

Про це Джуліані повідомив у Twitter.

«Будапешт, Київ, Відень. За сотні годин та місяці розслідування я зібрав свідків і документи, які розкривають правду про цей імпічмент і зокрема показують, що Трамп нічого поганого не зробив», - написав Джуліані.

Budapest | Kiev | Vienna



After hundreds of hours & months of research, I have garnered witnesses & documents which reveal the truth behind this impeachment, which includes NO wrongdoing by @realDonaldTrump.



These threads only touch the surface. Read & watch all. More to come. pic.twitter.com/WDHGEZIxkw — Rudy Giuliani (@RudyGiuliani) 15 грудня 2019 р.

Свої твіти він проілюстрував кадрами зі знятого ним документального фільму, що виправдовує дії чинного господаря Білого дому.

За словами Джуліані, свідчення показують, що «у 2016 році корупція була настільки масштабною, що Трамп мусив просити про американсько-українське розслідування». Імпічмент, вважає він, слугував прикриттям для демократів.

«Вимагання, хабарництво та відмивання грошей виходять за рамки справи Байдена, - стверджує Джуліані. - А ще - змова Національного комітету Демократичної партії з Україною з метою знищити кандидата Трампа».

Свідок Віктор Шокін, за словами адвоката Трампа, має докази, які підтверджують відмивання грошей компанією Burisma та Байденами.

«Звільнений (Шокін - ред.) через погрозу Байдена затримати 1 млрд доларів життєво важливої допомоги США, - пише Джуліані. - Медичні записи Шокіна показують, що він був отруєний, двічі доведений до смерті, але одужав. В Україні, якщо це розкриється, полетить багато голів».

«Свідок Юрій Луценко, наступник Шокіна, - продовжує адвокат Трампа, - (надав - ред.) записи, які підтверджують, що посол Йованович принаймні двічі давала неправдиві свідчення».

За словами Джуліані, документи показують, що Йованович «відмовляла у видачі віз свідкам, котрі могли довести корупцію Байдена і демократів». Документи нібито «чітко підтверджують відмивання грошей компанією Burisma і Байденами».

«Імпічмент від демократів за невинну поведінку покликаний перешкодити розслідуванню корупції в часи Обами: мільярди відмитих доларів; нецільове використання мільярдів доларів; здирництво; хабарництво; змова Національного комітету Демпартії з Україною, аби знищити кандидата Трампа», - наголосив Джуліаны. Та пообіцяв, що «далі буде ще багато іншого».

Як повідомлялося, 4-6 грудня Рудольф Джуліані зустрічався з колишніми генпрокурорами України Юрієм Луценком і Віктором Шокіним, депутатами Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком, а також іншими особами.

Сам Джуліані пояснив, що бере участь у зйомках документального серіалу, який має спростувати звинувачення демократів на адресу Дональда Трампа. Після поїздки до України він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.