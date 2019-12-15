Сенатор Грем закликав Джуліані розповісти, що він "накопав" в Україні

Республіканець Ліндсі Грем закликав Рудольфа Джуліані дати свідчення в очолюваному ним юридичному комітеті Сенату США про недавню поїздку до України.

Про це Грем заявив у програмі "Обличчям до нації" на телеканалі CBS, передає власний кореспондент Укрінформу,

"Руді, якщо ти хочеш прийти й розповісти нам, що ти знайшов, я буду радий поговорити з тобою. Ми можемо подивитися на те, що накопав Руді, що має Джо Байден, Гантер Байден, - на все, що ви хочете подивитися уже після (завершення справи - ред.) імпічменту. Але якщо Руді хоче прийти до юридичного комітету та дати свідчення про те, що він знайшов, він може це зробити", - зазначив Грем.

При цьому він уточнив, що насправді не знає, яку саме інформацію зібрав Джуліані.

Як повідомлялося, 4-6 грудня Рудольф Джуліані зустрічався з колишніми генпрокурорами України Юрієм Луценком і Віктором Шокіним, депутатами Олександром Дубінським та Андрієм Деркачем, колишнім працівником посольства України у США Андрієм Теліженком, а також іншими особами.

Сам Джуліані пояснив, що бере участь у зйомках документального серіалу, який має спростувати звинувачення демократів на адресу Дональда Трампа. Після поїздки до України він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.

Фото: Chip Somodevilla/Getty Images