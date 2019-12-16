Імпічмент Трампа: у Сенаті хочуть заслухати свідчення Болтона

Лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер запропонував викликати для свідчень у справі щодо імпічменту президента Дональда Трампа чотирьох чинних і колишніх помічників Білого дому.

Відповідну пропозицію він виклав у листі до лідера більшості у Сенаті республіканця Мітча МакКоннела, повідомляє The Hill.

Серед них – ексрадник з національної безпеки Джон Болтон, в.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвані, його помічник Роберт Блер, а також посадовець з питань бюджету Білого дому Майкл Даффі.

Шумер також закликав Сенат подати запит для отримання документів Білого дому, Державного департаменту та Адміністративно-бюджетного управління щодо затримки військової допомоги Україні.

«Я також пропоную Сенату вимагати подання в суд обмеженого набору документів, які, як ми вважаємо, проллють додаткове світло на прийняття адміністрацією рішень щодо затримки фінансування військової допомоги в Україні та її (адміністрації Трампа – ред.) прохання про проведення певних розслідувань, про які мав оголосити уряд України», - написав Шумер.

Шумер запропонував розпочати розгляд справи в Сенаті 6-7 січня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю Юридичний комітет Палати представників США більшістю голосів затвердив дві статті з імпічменту президента Дональда Трампа. Вони включать зловживання владою, а також обструкцію Конгресу в процесі розслідування з імпічменту глави Білого дому.

Фото: Getty Images