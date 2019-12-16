Трамп нервово відреагував на доповідь зі статтями імпічменту

Глава Білого дому Дональд Трамп у звичний для себе емоційний спосіб відреагував на оприлюднення демократами в понеділок доповіді з поясненням статей імпічменту президенту, назвавши зусилля демократів "найбільшою авантюрою" в історії США.

Відповідне повідомлення президент США розмістив на своїй Twitter-сторінці.

"ПОЧИТАЙТЕ СТЕНОГРАМИ!", - написав великими літерами в емоційному дописі Трамп, очевидно посилаючись на розшифровку його розмови від 25 липня з президентом України Володимиром Зеленським.

"Містифікований імпічмент – це найбільша авантюра в історії американської політики! ЗМІ фейкових новин та їхній партнер, Демократична партія, працюють надпонаднормово, щоби зробити якомога складнішим життя об'єднаної Республіканської партії та всього, за що вона виступає", - наголосив нинішній господар Білого дому.

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Реакція президента США з'явилася одночасно з оприлюдненням у понеділок Юридичним комітетом Палати представників доповіді щодо імпічменту на понад 650 сторінках. У документі обґрунтовуються причини висунення обвинувачень проти президента Дональда Трампа.

Законодавці висунули дві статті обвинувачень президенту Трампу. Перша наголошує, що він "поставив власні політичні інтереси вище від національної безпеки, наших вільних і чесних виборів та нашої системи стримувань і противаг». Друга зазначає, що президент Трамп "вчинив зловмисні дії, які продовжуватиме вчиняти, якщо його не зупинити".