У Конгресі оприлюднили юридичне обґрунтування обвинувачень проти Трампа

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США у своєму звіті щодо імпічменту обгрунтував причини висунення обвинувачень проти президента Дональда Трампа.

Звіт комітету, який налічує 658 сторінок, оприлюднено у понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Ми не можемо покладатися на подальші вибори як на засіб протистояння протиправним діям президента у той час, як президент загрожує чесному проведенню виборів. Ми мусимо діяти негайно», - йдеться у документі.

Як зазначається, в обох статтях імпічменту, затверджених Юридичним комітетом, - щодо зловживання владою та перешкоджання розслідуванню Конгресу - президент Трамп звинувачується в тому, що «поставив свої особисті політичні інтереси вище від національної безпеки, наших вільних і чесних виборів та нашої системи стримувань і противаг».

«Він вчинив зловмисні дії, які продовжуватиме вчиняти, якщо його не зупинти», - ідеться у звіті.

На думку членів Комітету, звернення Трампа з проханням про іноземне втручання у вибори 2020 року й подальші намагання його адміністрації заблокувати розслідування Палата представників є причиною для імпічменту.

Пояснюючи нагальність його оголошення, автори звіту зазначили, що напередодні виборів наступного року Трамп "обрав певну модель поведінки" і "найімовірніше, продовжить цей шлях".

У звіті також сказано, що особистий адвокат Трампа їздив в Україну, щоб "сприяти фіктивному розслідуванням щодо діяльності політичних конкурентів президента".

Як повідомляв Укрінформ, Юридичний комітет Палати представників США ухвалив дві статті імпічменту глави Білого дому - за зловживання владою, а також за перешкоджання Конгресу. У середу, 18 грудня, очікується розгляд питання про імпічмент Палатою представників.