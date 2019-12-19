Трамп назвав імпічмент беззаконним та політично ангажованим

Президент США Дональд Трамп назвав голосування в Палаті представників Конгресу за статтями звинувачення проти нього в рамках процедури імпічменту політичним самогубством Демократичної партії.

Про це пише CNN.

"Цей беззаконний і політично ангажований імпічмент є маршем політичного самогубства Демократичної партії", — сказав він під час своєї зустрічі з прихильниками в штаті Мічиган.

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Трамп переконаний — своїм голосуванням демократи «знецінили імпічмент».

"Після трьох років зловісного полювання на відьом, обманів, шахрайства демократи Палати намагаються анулювати бюлетені десятків мільйонів американців-патріотів", — додав Трамп.

У Twitter він звинуватив демократів у "нападі на Америку і Республіканську партію".

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А от як президент США відреагував на імпічмент під час зустрічі з прихильниками в Мічигані.

Як повідомлялося, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.