Пелосі: Сьогодні великий день для Конституції, але сумний день для Америки

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі, виступаючи одразу після оголошення імпічменту президента Трампа, заявила, що сьогодні "великий день для Конституції", але "сумний день для Америки".

Про це передає CNN.

"Я надзвичайно пишаюся і дуже натхненна мужністю демократів Палати представників. Ми ніколи запитували жодного з них, як вони збираються голосувати. Ми ніколи не збирали голосів", - сказала вона.

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За словами Пелосі, нинішнім голосуванням демократи "віддали належне баченню засновників (США) щодо побудови республіки, жертовності чоловіків і жінок у військовій формі, котрі захищають нашу демократію і республіку, а також бажанням наших дітей завжди жити в демократичному суспільстві".

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Як повідомлялося, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.