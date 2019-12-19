Пелосі: Сьогодні великий день для Конституції, але сумний день для Америки
Про це передає CNN.
"Я надзвичайно пишаюся і дуже натхненна мужністю демократів Палати представників. Ми ніколи запитували жодного з них, як вони збираються голосувати. Ми ніколи не збирали голосів", - сказала вона.
За словами Пелосі, нинішнім голосуванням демократи "віддали належне баченню засновників (США) щодо побудови республіки, жертовності чоловіків і жінок у військовій формі, котрі захищають нашу демократію і республіку, а також бажанням наших дітей завжди жити в демократичному суспільстві".
Як повідомлялося, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в Палаті представників США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Дональд Трамп тиснув на Володимира Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.