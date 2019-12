Пелосі посилила вимоги щодо проведення слухань з імпічменту в Сенаті

Відповідну заяву конгресвумен від демократів оприлюднила 23 грудня у Twitter.

"Нижня палата не може обирати наших представників у процесі імпічменту, поки ми не будемо знати, який судовий процес проводитиме Сенат", - заявила спікер.

Ця нова умова щодо забезпечення подальшого процесу з імпічменту була висловлена Пелосі після того, як минулого тижня вона відмовилась відправляти затверджені Палатою представників офіційні звинувачення проти Трампа в Сенат. Причиною такого кроку стала відмова республіканської більшості в верхній палаті проводити слухання зі свідками, яких пропонували демократи ще під час розслідування з імпічменту в Палаті представників. У тому числі, йшлося про ексрадника Трампа з питань нацбезпеки Джона Болтона та в.о. керівника адміністрації Білого дому Міка Малвені, яким президент США заборонив власним указом свідчити перед законодавцями.

"Президент Трамп заблокував (слухання – ред.) свідків зі свого оточення, а також документи для Палати представників та американському народу, коли вони подавали фальшиві скарги щодо процесу в Палаті. Яким є його виправдання зараз?"- написала спікер нижньої палати Конгресу США.

The House cannot choose our impeachment managers until we know what sort of trial the Senate will conduct.



President Trump blocked his own witnesses and documents from the House, and from the American people, on phony complaints about the House process. What is his excuse now?