Пелосі посилила вимоги щодо проведення слухань з імпічменту в Сенаті

Пелосі посилила вимоги щодо проведення слухань з імпічменту в Сенаті

Укрінформ
Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі посилила тиск на Сенат з вимогою забезпечити "справедливий" судовий процес щодо імпічменту Дональда Трампа та проведення слухань зі свідками, яких раніше блокував президент.

Відповідну заяву конгресвумен від демократів оприлюднила 23 грудня у Twitter.

"Нижня палата не може обирати наших представників у процесі імпічменту, поки ми не будемо знати, який судовий процес проводитиме Сенат", - заявила спікер.

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Ця нова умова щодо забезпечення подальшого процесу з імпічменту була висловлена Пелосі після того, як минулого тижня вона відмовилась відправляти затверджені Палатою представників офіційні звинувачення проти Трампа в Сенат. Причиною такого кроку стала відмова республіканської більшості в верхній палаті проводити слухання зі свідками, яких пропонували демократи ще під час розслідування з імпічменту в Палаті представників. У тому числі, йшлося про ексрадника Трампа з питань нацбезпеки Джона Болтона та в.о. керівника адміністрації Білого дому Міка Малвені, яким президент США заборонив власним указом свідчити перед законодавцями.

"Президент Трамп заблокував (слухання – ред.) свідків зі свого оточення, а також документи для Палати представників та американському народу, коли вони подавали фальшиві скарги щодо процесу в Палаті. Яким є його виправдання зараз?"- написала спікер нижньої палати Конгресу США.

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Нагадаємо: за результатами розслідування щодо імпічменту глави Білого дому Палата представників минулого тижня затвердила більшістю голосів звинувачення проти Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу США.

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