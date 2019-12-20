Трамп погодився виступити перед Конгресом

Президент США прийняв пропозицію спікера Палати представників Ненсі Пелосі виступити перед Конгресом з промовою про стан справ у державі.

Про це повідомив заступник речника Білого дому Хоган Гідлі, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Президент Дональд Трамп прийняв запрошення спікера (Палати представників – ред.) виступити з промовою щодо стану справ у державі 4 лютого 2020 року", - зазначив офіційний представник адміністрації президента.

Формальне запрошення президентові Пелосі висловила в листі, оприлюдненому на її офіційній сторінці.

"У дусі поваги до нашої Конституції, я запрошую Вас виступити з посланням про стан справ у державі на спільній сесії обох палат Конгресу у вівторок, 4 лютого 2020 року в Палаті представників", - написала Пелосі.

При цьому вона підкреслила, що звіт президента перед Конгресом відповідає закладеному засновниками держави принципу збалансованості влади в США, коли незалежні гілки здійснюють контроль одна над одною.

Як повідомлялося, Палата представників Конгресу США, яку очолює Ненсі Пелосі, провела в середу історичні голосування щодо оголошення імпічменту Дональду Трампу за двома статтями обвинувачень – у зловживанні владою та перешкоджанні роботі Конгресу в розслідуванні цієї справи.

Фото: The White House