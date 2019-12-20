Трамп розповів, хто захищатиме його на процесі щодо імпічменту

Трамп розповів, хто захищатиме його на процесі щодо імпічменту

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що юрист Білого дому Пет Чіполлоне виступить його головним захисником в майбутньому судовому процесі щодо імпічменту в Сенаті.

Про це повідомляє The Hill.

"Схоже, що так (Чіполлоне буде головним захисником Трампа – ред.)", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

"У нас є кілька інших (юристів – ред.), яких ми збираємося ввести, але Пет фантастичний як юрист Білого дому", - додав він.

Таким чином адміністрація президента США готується до можливого судового розгляду в Сенаті після того, як Палата представників проголосувала за імпічмент Трампу в середу ввечері.

Зазначається, що адміністрація президента також обговорює залучення професора права Гарварду Алана Дершовіца, а також особистого адвоката президента Джея Секулоу.

Деякі з найзапекліших захисників Трампа в нижній палаті Конгресу також розглядають можливість зіграти свою роль в суді Сенату.

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Нагадаємо, Палата представників США провела в середу історичні голосування, оголосивши імпічмент главі Білого дому за двома статтями звинувачення у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу в розслідуванні цієї справи.

Далі процес розгляду імпічменту має перейти до Сенату. Для того, щоб імпічмент був затверджений офіційно, необхідна підтримка двох третин сенаторів США.

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