Трамп розповів, хто захищатиме його на процесі щодо імпічменту

Президент США Дональд Трамп заявив, що юрист Білого дому Пет Чіполлоне виступить його головним захисником в майбутньому судовому процесі щодо імпічменту в Сенаті.

Про це повідомляє The Hill.

"Схоже, що так (Чіполлоне буде головним захисником Трампа – ред.)", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

"У нас є кілька інших (юристів – ред.), яких ми збираємося ввести, але Пет фантастичний як юрист Білого дому", - додав він.

Таким чином адміністрація президента США готується до можливого судового розгляду в Сенаті після того, як Палата представників проголосувала за імпічмент Трампу в середу ввечері.

Зазначається, що адміністрація президента також обговорює залучення професора права Гарварду Алана Дершовіца, а також особистого адвоката президента Джея Секулоу.

Деякі з найзапекліших захисників Трампа в нижній палаті Конгресу також розглядають можливість зіграти свою роль в суді Сенату.

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Нагадаємо, Палата представників США провела в середу історичні голосування, оголосивши імпічмент главі Білого дому за двома статтями звинувачення у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу в розслідуванні цієї справи.

Далі процес розгляду імпічменту має перейти до Сенату. Для того, щоб імпічмент був затверджений офіційно, необхідна підтримка двох третин сенаторів США.