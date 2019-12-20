Трамп розповів, хто захищатиме його на процесі щодо імпічменту
Про це повідомляє The Hill.
"Схоже, що так (Чіполлоне буде головним захисником Трампа – ред.)", - сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.
"У нас є кілька інших (юристів – ред.), яких ми збираємося ввести, але Пет фантастичний як юрист Білого дому", - додав він.
Таким чином адміністрація президента США готується до можливого судового розгляду в Сенаті після того, як Палата представників проголосувала за імпічмент Трампу в середу ввечері.
Зазначається, що адміністрація президента також обговорює залучення професора права Гарварду Алана Дершовіца, а також особистого адвоката президента Джея Секулоу.
Деякі з найзапекліших захисників Трампа в нижній палаті Конгресу також розглядають можливість зіграти свою роль в суді Сенату.
Нагадаємо, Палата представників США провела в середу історичні голосування, оголосивши імпічмент главі Білого дому за двома статтями звинувачення у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу в розслідуванні цієї справи.
Далі процес розгляду імпічменту має перейти до Сенату. Для того, щоб імпічмент був затверджений офіційно, необхідна підтримка двох третин сенаторів США.