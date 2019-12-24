Трампу можуть пред'явити нові обвинувачення в рамках імпічменту

Судовий комітет Палати представників Конгресу США досі вимагає свідчень від колишнього юрисконсульта Білого дому Дона МакГана, які можуть надати підстави для висунення додаткових статей щодо імпічменту президента Дональда Трампа.

Як повідомляє The Hill, комітет звернувся до апеляційного суду округу Колумбія щодо надання свідчень МакГаном.

"Якщо свідчення МакГана приведуть до нових доказів, які підтвердять, що президент Трамп вчинив злочини, які вимагають імпічменту і не підпадають під статті, схвалені Палатою представників, комітет діятиме відповідно, аж до розгляду питання про те, чи рекомендувати нові статті для імпічменту", - йдеться у заяві комітету.

Комітет також заявив, що свідчення МакГана мають ключове значення для того, щоб допомогти нижній палаті Конгресу подати свою справу проти Трампа в майбутньому сенатському процесі за затвердженими статтями імпічменту.

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Після того, як Палата представників проголосувала за імпічмент Трампу минулого тижня, колегія з трьох суддів федерального округу Колумбія попросила обидві сторони в цій справі поінформувати суд про те, чи була боротьба за повістку до суду спірною.

Сторони нададуть усні аргументи перед окружним судом округу Колумбія 3 січня.

Як повідомляв Укрінформ, колишній радник Дональда Трампа Дональд МакГан проходив як свідок у розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера щодо втручання Росії у президентські вибори в США. Він був викликаний головою Юридичного комітету Палати представників Джерольдом Надлером для свідчень з цього питання у Конгресі США.

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Зокрема МакГан мав дати свідчення в Конгресі США про можливе перешкоджання Трампа розслідуванню Мюллера.

Однак президент США доручив МакГану відхилити виклик на слухання в Конгресі. Міністерство юстиції повідомило в листі, що МакГан "не має юридичних зобов'язань" свідчити з питань, пов'язаних з його роботою на Трампа.

Фото: The White House