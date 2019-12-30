Оточення Трампа переконувало його не заморожувати допомогу Україні - NYT
На їхню думку, це суперечило американським інтересам, пише газета The New York Times в аналітичній статті "Що стоїть за заморожування допомоги Україні: 84 дні конфлікту та розгубленості".
Опозиція рішенню Трампа про затримку з надання допомоги Україні була "набагато сильнішою, ніж про це було відомо раніше", пише газета.
"У кінці серпня міністр оборони Марк Еспер приєднався до держсекретаря Майка Помпео і Джона Болтона, який обіймав у той час посаду радника з національної безпеки, на зустрічі з президентом в Овальному кабінеті, про яку раніше не повідомлялося, - ідеться в статті. - Вони намагалися переконати його, що надання допомоги - в інтересах США, але безуспішно".
Це рішення викликало "хвилю шоку" в Білому домі та в Міністерстві оборони та спричинило серйозні суперечки всередині адміністрації.
За даними видання, ключову роль у виконанні вимог Трампа відіграв в.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвейні.
Демократи з Палати представників, нагадує газета, збиралися обмежити повноваження Трампа щодо можливості затримувати надання допомоги Україні, а голови трьох комітетів Палати оголосили 9 вересня про початок розслідування.
Посадовці Білого дому не очікували якихось змін, але раптово відновили надання допомоги. Трамп, очевидно, не бажаючи вести публічну битву, повідомив сенатора-республіканця Роба Портмена, який виступав проти затримки допомоги, що він надалі не заморожуватиме кошти.
"Помічники з Білого дому поспішили повідомити про це своїх колег у Пентагоні та інших місцях. Замороження було знято", - пише видання.
"Я не сумніваюся щодо того, чому президент дозволив продовжувати надання допомоги», - цитує NT голову Комітету у закордонних справах Палати Еліот Енгель. - Він попався".
Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампа за двома статтями - зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу США.
Фото: Білий Дім