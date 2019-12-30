Оточення Трампа переконувало його не заморожувати допомогу Україні - NYT

Державний секретар США Майк Помпео, колишній радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон та міністр оборони Марк Еспер безуспішно переконували президента Трампа не затримувати надання військової допомоги Україні.

На їхню думку, це суперечило американським інтересам, пише газета The New York Times в аналітичній статті "Що стоїть за заморожування допомоги Україні: 84 дні конфлікту та розгубленості".

Опозиція рішенню Трампа про затримку з надання допомоги Україні була "набагато сильнішою, ніж про це було відомо раніше", пише газета.

"У кінці серпня міністр оборони Марк Еспер приєднався до держсекретаря Майка Помпео і Джона Болтона, який обіймав у той час посаду радника з національної безпеки, на зустрічі з президентом в Овальному кабінеті, про яку раніше не повідомлялося, - ідеться в статті. - Вони намагалися переконати його, що надання допомоги - в інтересах США, але безуспішно".

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Це рішення викликало "хвилю шоку" в Білому домі та в Міністерстві оборони та спричинило серйозні суперечки всередині адміністрації.

За даними видання, ключову роль у виконанні вимог Трампа відіграв в.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвейні.

Демократи з Палати представників, нагадує газета, збиралися обмежити повноваження Трампа щодо можливості затримувати надання допомоги Україні, а голови трьох комітетів Палати оголосили 9 вересня про початок розслідування.

Посадовці Білого дому не очікували якихось змін, але раптово відновили надання допомоги. Трамп, очевидно, не бажаючи вести публічну битву, повідомив сенатора-республіканця Роба Портмена, який виступав проти затримки допомоги, що він надалі не заморожуватиме кошти.

"Помічники з Білого дому поспішили повідомити про це своїх колег у Пентагоні та інших місцях. Замороження було знято", - пише видання.

"Я не сумніваюся щодо того, чому президент дозволив продовжувати надання допомоги», - цитує NT голову Комітету у закордонних справах Палати Еліот Енгель. - Він попався".

Як повідомлялося, 19 грудня Палата представників оголосила імпічмент Трампа за двома статтями - зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу США.

Фото: Білий Дім