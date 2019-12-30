Байден погодився свідчити у Сенаті у справі щодо імпічменту Трампа

Колишній віцепрезидент США Джо Байден погодився свідчити у Сенаті у справі щодо імпічменту глави Білого дому, попри відмову раніше реагувати на повістку.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Лідер виборчих перегонів від демократів та колишній віцепрезидент США Джо Байден заявив, що якщо його викликатимуть свідчити під час процесу імпічменту в Сенаті, він погодиться це зробити.

Цю заяву він зробив у суботу, 29 грудня, під час зустрічі із виборцями у штаті Айова, після того, як раніше заявив про свою відмову свідчити, за що отримав хвилю критики. Своє попереднє рішення він пояснював тим, що "немає юридичних підстав" для того, аби надсилати йому повістку свідчити, і що його свідчення допоможуть президенту Трампу відвернути увагу від його власних дій.

"Ви знаєте, я вже пережив два імпічменти. Один як молодий сенатор і потім як сенатор середнього віку. В них немає нічого доброго, незалежно від обставин. Це важко для країни. Тут немає чому радіти. Але зрозумійте мене правильно: Я думаю, що Трамп сам це на себе накликав. Я думаю, що в Конгресу немає іншого вибору, крім як виконати свої конституційні обов’язки, незалежно від політичних наслідків", - заявив Байден.

Пізніше на зустрічі з виборцями у місті Фейрфілд, Байден підтвердив, що він виконає вимоги будь-якої повістки Сенату.

Нагадаємо: 28 грудня Джо Байден відмовився свідчити у Сенаті у справі про імпічмент глави Білого дому Дональда Трампа.