Байден не має наміру свідчити в Сенаті щодо імпічменту Трампа

Колишній віцепрезидент США Джо Байден заявив, що не даватиме свідчень у Сенаті Конгресу у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє The Des Moines Register.

"Ексвіцепрезидент Джо Байден підтвердив у п’ятницю, що не буде свідчити у Сенаті в справі про імпічмент президента Дональда Трампа", - йдеться в повідомленні.

За словами Байдена, його згода на можливу повістку від Сенату дала би Трампу змогу відвернути увагу людей від імпічменту.

"Він (Трамп) завжди намагався переключити увагу зі своєї персони", - сказав колишній віцепрезидент.

Як повідомлялося, 18 грудня Палата представників Конгресу США затвердила статті з імпічменту президента за двома пунктами: зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу США.

Сенат має намір розпочати слухання щодо імпічменту в січні 2020 року.