Байден — про відмову свідчити у Конгресі: Імпічмент стосується дій Трампа, а не моїх

Колишній віцепрезидент США Джо Байден пояснив свою відмову давати свідчення в межах процедури імпічменту президенту Дональда Трампа.

Про це він зазначив у Твіттер.

"Я хочу пояснити те, про що я сказав вчора. Протягом моїх 40 років публічної діяльності, я завжди виконував законні накази, протягом тих восьми років, що я був віцепрезидентом, мій офіс - на відміну від Дональда Трампа та Майка Пенса - працював з законними запитами Конгресу у сфері нагляду. Але я не збираюся удавати, що у республіканців є будь-які правові підстави вимагати надання мною свідчень на слуханнях щодо імпічменту. Це те, що я хотів сказати вчора, і я повторюю: цей імпічмент стосується дій Трампа, а не моїх", - зазначив Байден.

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Як повідомлялося, колишній віцепрезидент США Джо Байден підтвердив у п'ятницю, що не даватиме свідчень у Сенаті Конгресу у справі про імпічмент президента Дональда Трампа.

18 грудня Палата представників Конгресу США затвердила статті з імпічменту президента за двома пунктами: зловживання владою та перешкоджання роботі Конгресу США.

Сенат має намір розпочати слухання щодо імпічменту в січні 2020 року.