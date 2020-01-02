Імпічмент Трампа: Джуліані заявив про готовність дати свідчення

Особистий адвокат Трампа висловив готовність дати свідчення у процесі імпічменту чинного президента США.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані, який є однією з ключових фігур "українського скандалу", заявляє, що готовий дати свідчення в ході розгляду імпічменту і зробити все можливе, щоб домогтися виправдання президента", - йдеться в повідомленні.

Прибувши у вівторок на новорічний прийом у маєтку Трампа у Флориді, Джуліані повідомив: "Я готовий давати свідчення... Або я зроблю те, що виходить у мене найкраще: буду вести цю справу. Не знаю, чи вистачить у когось сміливості... але, якщо мені дадуть, я буду вести її як справу про здирництво".

Утім, зазначається, що Джуліані, скоріш за все, не буде представляти Трампа в перебігу розгляду в Сенаті. Ймовірно, провідним адвокатом президента буде головний юрист Білого дому Пет Сіполлоне.

Як повідомлялося, на початку грудня адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані здійснив поїздку в Угорщину й Україну, де провів низку зустрічей із колишніми українськими чиновниками, у тому числі з Юрієм Луценком. У зв'язку з цим він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.

Сам Джуліані є фігурантом справи, яка розглядається прокуратурою Нью-Йорка. Крім того, він є однією з ключових фігур розслідування щодо імпічменту президента - його називають куратором неофіційного каналу впливу Трампа на українському напрямку.