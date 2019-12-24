Адвокат Трампа заявив, що Сорос стояв за призначенням послів США в Україні

Американський фінансист Джордж Сорос стояв за призначенням чотирьох послів США в Україні, включаючи Марі Йованович.

Про це заявив особистий адвокат президента США Рудольф Джуліані в інтерв’ю журналу New York після повернення з поїздки в Україну.

"Всі чотири посла там в Києві були ставлениками Сороса. І він користується послугами агентів ФБР", - сказав Джуліані.

За його словами, Сорос "контролював" експосла США в Україні Марі Йованович.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Джуліані зізнався, що посол США в Україні Марі Йованович була "перешкодою" для нього, щоби дістати компромат на суперника Трампа Джо Байдена, й тому вважав своїм завданням усунути її з посади.

Читайте також: Трамп знову вимагає у демократів не зволікати з імпічментом

Нагадаємо, на початку цього місяця адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані здійснив поїздку до Угорщини й України, де провів низку зустрічей з колишніми українськими посадовців., у тому числі з колишнім генпрокурором Юрієм Луценком. У цьому зв'язку він заявив, що зібрав дуже багато корисної інформації, аби захистити президента США від імпічменту.

Сам же Джуліані зараз є фігурантом справи, що розглядається прокуратурою Нью-Йорка. Крім того, він є однією з ключових фігур розслідування з імпічменту президента — його називають куратором неофіційного каналу впливу Трампа на українському напрямі.

Фото: @ABCWorldNews